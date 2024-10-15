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19:13, 15 октября 2024Силовые структуры

Рецидивиста задержали за двойное изнасилование молодой женщины

В Нижнем Новгороде рецидивист изнасиловал женщину, угрожая ей расправой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде задержали рецидивиста за двойное изнасилование молодой женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, 8 октября злоумышленник встретил на улице незнакомую молодую женщину и, угрожая расправой, изнасиловал. После этого, применив силу, заставил пойти в свою квартиру, где снова надругался над потерпевшей.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в расправе над школьницей в Каменске-Уральском запросили 22 года колонии.

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      Артем Соколов
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