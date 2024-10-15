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14:22, 15 октября 2024Ценности

Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде

Певица Рианна рассказала, что после рождения детей стала носить удобную одежду

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Барбадосская певица Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде. Ее комментарий публикует People.

Известно, что 36-летняя знаменитость воспитывает двоих маленьких сыновей со своим избранником — американским рэпером A$AP Rocky. Так, исполнительница отметила, что после рождения детей стала отдавать предпочтение более комфортным нарядам, в которых удобно выполнять повседневные дела.

«[Я ношу] все, что удобно, все, что тянется, все, в чем легко наклониться и взять на руки моих детей. Такую одежду я ищу. Вещи, которые не царапают меня и не царапают их. В жизни матери много дел», — заявила артистка.

Ранее Рианна снялась в откровенном виде для совместной рекламной кампании собственного модного бренда Savage X Fenty и итальянской марки Diesel.

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      Карина Черных
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