Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде

Певица Рианна рассказала, что после рождения детей стала носить удобную одежду

Барбадосская певица Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде. Ее комментарий публикует People.

Известно, что 36-летняя знаменитость воспитывает двоих маленьких сыновей со своим избранником — американским рэпером A$AP Rocky. Так, исполнительница отметила, что после рождения детей стала отдавать предпочтение более комфортным нарядам, в которых удобно выполнять повседневные дела.

«[Я ношу] все, что удобно, все, что тянется, все, в чем легко наклониться и взять на руки моих детей. Такую одежду я ищу. Вещи, которые не царапают меня и не царапают их. В жизни матери много дел», — заявила артистка.

Ранее Рианна снялась в откровенном виде для совместной рекламной кампании собственного модного бренда Savage X Fenty и итальянской марки Diesel.