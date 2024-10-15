Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:35, 15 октября 2024Наука и техника

Tesla захотела забрать бренд «роботакси»

Tesla подала заявку на регистрацию брендов «роботакси» и «робобус»

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Американская корпораци Tesla подала заявку на регистрацию связанных с беспилотным транспортом брендов. На это обратило внимание профильное издание Electrek.

О требованиях компании закрепить за собой бренды «роботакси» и «робобус» (robotaxi и robobus) стало известно через несколько дней после презентации Tesla. На ней фирма Илона Маска показала прототип беспилотных такси и микроавтобуса.

Специалисты издания заметили, что Tesla захотела не только закрепить названия за собственными автомобилями, но и связать их с категориями аренды транспортных средств. Авторы объяснили, что корпорация требует, чтобы бренды «роботакси» и «робобус» принадлежали ей. В случае, если она получит одобрение, то другие занимающиеся беспилотным транспортом компании не смогут использовать эти названия.

В материале говорится, что Tesla стоило бы заняться регистрацией товарных знаков до презентации автомобилей. Журналисты предположили, что в компании до последнего не знали, как именно они будут называть свои беспилотники.

Беспилотное такси, возможности которого Tesla продемонстрировала на презентации, появится в продаже не раньше, чем через два года.

Ранее стало известно, что корпорация Apple официально подтвердила отмену проекта по разработке беспилотного автомобиля. Компания попросила Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) не продлевать лицензию на автономное вождение.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше