Tesla захотела забрать бренд «роботакси»

Tesla подала заявку на регистрацию брендов «роботакси» и «робобус»

Американская корпораци Tesla подала заявку на регистрацию связанных с беспилотным транспортом брендов. На это обратило внимание профильное издание Electrek.

О требованиях компании закрепить за собой бренды «роботакси» и «робобус» (robotaxi и robobus) стало известно через несколько дней после презентации Tesla. На ней фирма Илона Маска показала прототип беспилотных такси и микроавтобуса.

Специалисты издания заметили, что Tesla захотела не только закрепить названия за собственными автомобилями, но и связать их с категориями аренды транспортных средств. Авторы объяснили, что корпорация требует, чтобы бренды «роботакси» и «робобус» принадлежали ей. В случае, если она получит одобрение, то другие занимающиеся беспилотным транспортом компании не смогут использовать эти названия.

В материале говорится, что Tesla стоило бы заняться регистрацией товарных знаков до презентации автомобилей. Журналисты предположили, что в компании до последнего не знали, как именно они будут называть свои беспилотники.

Беспилотное такси, возможности которого Tesla продемонстрировала на презентации, появится в продаже не раньше, чем через два года.

Ранее стало известно, что корпорация Apple официально подтвердила отмену проекта по разработке беспилотного автомобиля. Компания попросила Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) не продлевать лицензию на автономное вождение.