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06:31, 16 октября 2024Путешествия

Россиянам дали совет насчет путешествий в новогодние праздники

Турэксперт Мкртчян: туры в новогодние праздники выгоднее для близких направлений

Фото: Анна Шевардина / Коммерсантъ

Туры в новогодние праздники будут выгоднее для близких направлений, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет насчет путешествий во время зимних каникул.

По словам эксперта, в новогодние праздники туры в любом случае становятся дороже, однако можно найти путевку по выгодной цене, если выбирать не самое далекое направление.

В этом году новогодние праздники длинные — с 29 декабря по 9 января. Соответственно, вся страна куда-то устремляется, поэтому выгодных туров на Новый год и Рождество априори не бывает. Выгодные туры — это до 20 декабря и после 10 января, а ближе к Новому году — высокий сезон

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

«Россия огромная, от Калининграда до Камчатки у россиян разный стиль отдыха и разные цены. Если вы живете на Дальнем Востоке, у вас будет очень недорогой Китай — намного дешевле, чем если вы живете, условно, в Симферополе, Ростове-на-Дону или Воронеже. И наоборот: с юга России будут недорогие рейсы в Египет и Турцию, потому что лететь три часа, а из Петербурга — шесть часов. Зато из Петербурга за какие-то копейки можно добраться до Карелии или Псковской области, что жителям юга будет дороже», — объяснил турэксперт.

При этом для всех жителей России будут дорогими туры с долгим перелетом из любой точки страны, отметил специалист.

«Что дорого для всех россиян? Куба и Мальдивы, потому что далекий перелет, Таиланд для жителей европейской части будет дорогим, а для жителей Владивостока и Хабаровска лететь на три-четыре часа меньше, чем для жителей того же Петербурга», — заключил он.

Ранее россиянам назвали лучшие внутренние направления для семейного отдыха.

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