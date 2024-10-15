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18:18, 15 октября 2024Забота о себе

Россиянам назвали самый полезный кофе

Диетолог Бережная назвала полезным только натуральный кофе, а не растворимый

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Медицинские исследования доказали, что кофе однозначно полезен для здоровья, однако далеко не весь, заявила диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Самый полезный вид этого популярного у россиян напитка она назвала изданию kp.ru.

Врач рассказала, что проведенное в Южной Корее исследование с участием 36 тысяч человек показало, что у тех, кто пил кофе каждый день, показатели холестерина и артериального давления были лучше, чем у тех, кто его не пил. Этот напиток также оказывал благотворное воздействие на самочувствие пациентов с диабетом второго типа и снижал риск повторного инфаркта.

Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый. По ее словам, в процессе производства растворимого напитка зерна подвергаются различным манипуляциям, из-за чего теряют естественный вкус, аромат и полезные вещества. «Производители пытаются компенсировать недостатки вкуса химическими соединениями. Употребление такого кофе может стать ударом по надпочечникам и повысить артериальное давление», — объяснила диетолог.

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Особенно вредными вариантами врач считает кофе без кофеина и кофе с искусственными добавками, продающийся в автомате. Также она призвала отказаться от привычки добавлять в напиток сиропы, сахар, большое количество молока и сливок, так как это сильно увеличивает его калорийность. В чашке натурального кофе всего две килокалории, в то время как в капучино — 150 килокалорий, отметила Бережная.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что существует ряд продуктов, употребление которых негативно влияет на эмоциональное состояние человека. К ним он отнес кофе, алкоголь и выпечку.

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      Наталья Обрядина
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