Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

В НИУ ВШЭ рассказали о российском феномене «бедных в кавычках»

Одним из пробелов в понимании источников формирования и параметров платежеспособного спроса в экономике страны является распространенный в России гораздо сильнее, чем на Западе феномен «бедных в кавычках», рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Его цитирует РБК.

Кузьминов уточнил, что властям иногда приходится выстраивать политику «вслепую» из-за невозможности спрогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств, считающихся двигателем экономики.

Учет «помощи родственников» в ситуации с «мало зарабатывающими детьми богатых родителей» специалист назвал одним из направлений недоучета высокодоходных групп населения РФ. По словам экономиста, такие россияне по расходам относятся к 10 процентам наиболее обеспеченных граждан, но в статистике учитываются как бедные.

К двум другим направлениям донастройки Кузьминов отнес скрытое потребление корпораций, когда на «командировочные расходы» в рамках компаний могут тратиться миллионы, которые в статистике чаще относятся к производственным расходам, а также натуральное хозяйство, «имеющее свойство в какой-то момент менять форму и выходить на рынок».

Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец назвала снижение превалировавшей в течение нескольких лет тенденции экономного потребления одним из факторов наличия перегрева российской экономики. «Вы уже перестаете денежку считать и думаете: "Пока деньги есть, буду тратить!"» — охарактеризовала специалист изменения, связанные в том числе со всплеском инфляции.