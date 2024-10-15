Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 15 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

В НИУ ВШЭ рассказали о российском феномене «бедных в кавычках»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одним из пробелов в понимании источников формирования и параметров платежеспособного спроса в экономике страны является распространенный в России гораздо сильнее, чем на Западе феномен «бедных в кавычках», рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Его цитирует РБК.

Кузьминов уточнил, что властям иногда приходится выстраивать политику «вслепую» из-за невозможности спрогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств, считающихся двигателем экономики.

Учет «помощи родственников» в ситуации с «мало зарабатывающими детьми богатых родителей» специалист назвал одним из направлений недоучета высокодоходных групп населения РФ. По словам экономиста, такие россияне по расходам относятся к 10 процентам наиболее обеспеченных граждан, но в статистике учитываются как бедные.

К двум другим направлениям донастройки Кузьминов отнес скрытое потребление корпораций, когда на «командировочные расходы» в рамках компаний могут тратиться миллионы, которые в статистике чаще относятся к производственным расходам, а также натуральное хозяйство, «имеющее свойство в какой-то момент менять форму и выходить на рынок».

Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец назвала снижение превалировавшей в течение нескольких лет тенденции экономного потребления одним из факторов наличия перегрева российской экономики. «Вы уже перестаете денежку считать и думаете: "Пока деньги есть, буду тратить!"» — охарактеризовала специалист изменения, связанные в том числе со всплеском инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Бывший сотрудник СБУ заявил о согласовании терактов в России с Зеленским

      Объездивший почти весь мир путешественник раскрыл самые опасные страны

      Россиянин не убирался в квартире и лишился жилья

      Назван ставший причиной отравления сотен россиян ингредиент зефира

      Депутаты Госдумы рассказали о тратах на обеды

      Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде

      Врач раскрыл влияние заляпанных очков на зрение

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления и холод

      Готовность Европы к зиме решили оценить на встрече в Люксембурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше