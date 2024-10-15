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07:30, 16 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о выгодности отпуска в ноябре

«Работа.ру»: отпускные за ноябрь у пятидневщиков будут на уровне зарплаты

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Отпускные за ноябрь 2024 года у работающих по стандартному пятидневному графику будут, скорее всего, на уровне зарплаты, следовательно, подобные сотрудники в доходах не потеряют. О выгодности отпуска в последний месяц осени в разговоре с «Лентой.ру» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она напомнила, что отпускные сотруднику обычно рассчитываются по следующей схеме. Сначала необходимо разделить ежемесячный оклад на 29,3 (это число, как правило, применяют для расчетов среднего количества дней в месяце). Затем нужно умножить полученное число на количество дней планируемого отпуска. При этом важно помнить: чем больше рабочих суток, тем выше размер отпускных.

В ноябре 2024 года в России празднуется День народного единства. Однако этот выходной (4-го числа) компенсируется рабочей субботой 2 ноября, уточнила эксперт. Таким образом, в ноябре будет 9 выходных и 21 рабочий день. В среднем, за исключением января, в месяцах бывает от 20 до 23 рабочих дней. «Отпускные за ноябрь, скорее всего, будут на уровне зарплаты, и в доходах вы не потеряете», — резюмировала Санина.

Ранее она назвала октябрь лучшим месяцем для отпуска осенью 2024 года. В этом периоде, как подчеркнула HR-эксперт, меньше всего выходных и больше рабочих дней. По этой причине и итоговые отпускные во втором месяце осени будут выше, чем в сентябре и ноябре. Так, в октябре, напомнила она, 23 трудовых суток. В то же время выгода отпуска в этом месяце относится только к тем сотрудникам, которые работают по графику 5/2.

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