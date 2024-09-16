Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:49, 16 сентября 2024Экономика

Назван лучший месяц для отпуска осенью

HR-эксперт Санина назвала октябрь самым выгодным месяцем для отпуска осенью

Фото: Unsplash

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, когда осенью лучше всего брать отпуск. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Санина назвала октябрь самым выгодным месяцем для отпуска осенью. По ее словам, в этом периоде меньше всего выходных и больше рабочих дней.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — объяснила HR-эксперт.

Специалист добавила, что это правило распространяется только на сотрудников, работающих по графику 5/2. При другом формате деятельности актуальные иные способы планирования отпуска.

Ранее россияне отметили последствия теплой осени. Она способствует поддержанию работоспособности, отметили в опросе «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Командира погибших разведчиков заподозрили в бегстве из зоны СВО. Полковника Пузика обвинили в наркоторговле и воровстве

      Назван лучший месяц для отпуска осенью

      Россиянам напомнили о росте пенсии в октябре

      Американский шериф объяснил стрельбу в гольф-клубе Трампа кустарником вне поле зрения

      В Британии оценили шансы разрешить Украине бить вглубь России

      Уровень выдачи ипотеки в России восстановился

      Раскрыта личность подозреваемого в покушении на Трампа

      Супруги нашли жемчужину стоимостью 1,3 миллиона рублей в раковине моллюска с рынка

      Раскрыты главные причины отсутствия интереса к сексу у мужчин

      Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше