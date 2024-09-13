Россияне отметили последствия теплой осени

«Газета.Ru»: теплая осень способствует поддержанию работоспособности россиян

Солнечная и теплая осень способствует поддержанию работоспособности. Приятные последствия погоды россияне отметили в опросе «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», передает «Газета.Ru».

Повышение работоспособности замечают 70,8 процента респондентов. Еще 30,9 процента признались, что именно тепло помогает им справиться с традиционной осенней хандрой и упадком сил. 17,4 процента заявили, что им проще переносить зиму, если они не успевают устать от осени.

27,6 процента участников опроса благодаря хорошей погоде поддерживают активность, меньше утомляются и лучше спят, что приводит к хорошему настроению и дает больше сил на работу. 24,8 процента отметили, что теплая осень позволяет взять отпуск позже, а 19 процентов — что реже болеют и не выпадают из рабочего процесса. Только 9,5 процента пожаловались, что такая погода плохо влияет на их рабочий процесс.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая призвала россиян говорить организм к осени заранее. Она посоветовала следить за количеством витамина D в организме.