Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:42, 13 сентября 2024Экономика

Россияне отметили последствия теплой осени

«Газета.Ru»: теплая осень способствует поддержанию работоспособности россиян

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Солнечная и теплая осень способствует поддержанию работоспособности. Приятные последствия погоды россияне отметили в опросе «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование», передает «Газета.Ru».

Повышение работоспособности замечают 70,8 процента респондентов. Еще 30,9 процента признались, что именно тепло помогает им справиться с традиционной осенней хандрой и упадком сил. 17,4 процента заявили, что им проще переносить зиму, если они не успевают устать от осени.

27,6 процента участников опроса благодаря хорошей погоде поддерживают активность, меньше утомляются и лучше спят, что приводит к хорошему настроению и дает больше сил на работу. 24,8 процента отметили, что теплая осень позволяет взять отпуск позже, а 19 процентов — что реже болеют и не выпадают из рабочего процесса. Только 9,5 процента пожаловались, что такая погода плохо влияет на их рабочий процесс.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая призвала россиян говорить организм к осени заранее. Она посоветовала следить за количеством витамина D в организме.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      Губернатор заявил о третьем сбитом над Орловской областью беспилотнике

      В США оценили влияние Тейлор Свифт на поддержку рейтингов демократки Харрис

      Рита Дакота показала видео в купальнике

      Стало известно о пропавшем в российских регионах препарате

      В Литве назвали стратегический приоритет страны

      Британия и США отложили решение по ударам ВСУ вглубь России

      Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

      Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше