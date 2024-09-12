Россиян научили готовить организм к осени

Врач Бурнацкая: осенью важно следить за количеством витамина D в организме

Осенью организм часто испытывает дефицит витамина D, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем. Советы по подготовке к холодному времени года россиянам дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, передают «Известия».

При наступлении холодного сезона организм получает меньше солнечного света, который влияет на количество витамина D в организме. В результате у человека снижается иммунитет и портится настроение. Для профилактики Бурнацкая рекомендует сделать прививку от гриппа и принимать витамин D постоянно или по определенной схеме, проконсультировавшись с врачом.

Стоит чаще употреблять продукты, богатые витамином D. К примеру, жирную рыбу и молочные продукты. Кроме того, полезно включить в рацион больше кальция, который содержится в сырах, молоке и овощах. Бурнацкая посоветовала соблюдать режим сна и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

Ранее Бурнацкая предупредила, что недостаток сна и постоянный стресс приводят к ослаблению иммунитета осенью.