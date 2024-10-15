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20:55, 15 октября 2024Экономика

Россияне массово пожаловались на шумных соседей

kp.ru: больше половины россиян пожаловались на шумных соседей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Больше половины россиян (60 процентов) пожаловались, что им достались шумные соседи. К такому выводу пришел сайт kp.ru в результате опроса.

Так, 28 процентам респондентов жильцы других квартир докучают постоянно, а 33 процентам — периодически. «У меня соседка на верхнем этаже уже достала телевизор по ночам смотреть. Из-за нее приходится спать в берушах», — поделилась одна из участниц опроса.

Выяснилось, что только 32 процента россиян считают, что им повезло с соседями. При этом 5 процентов признались, что сами являются нарушителями покоя в доме. Самыми популярными источниками шума оказались затянувшийся ремонт, наличие маленьких детей или собаки.

Ранее россиянам рассказали, что шумных соседей можно заставить платить штраф. Такие люди нарушают закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому нельзя нарушать тишину и покой с 23:00 до 7:00. Штрафы в подобных ситуациях могут достигать 2000 рублей.

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