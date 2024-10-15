Россиянин не убирался в квартире и лишился жилья

Жителя Липецкой области выселили из квартиры за антисанитарию и долги по ЖКХ

Жителя города Ельца Липецкой области выселили из квартиры за антисанитарию и долги по оплате ЖКХ. Об этом сообщает газета «МК».

Россиянин проживал в доме по улице Октябрьской. В квартире мужчины скопилось много грязи, из-за чего появились неприятный запах и тараканы. В жилье прогнили полы и отсутствовали межкомнатные двери. Жилец задолжал за коммунальные услуги более 80 тысяч рублей, из-за чего газ, отопление и электричество были отключены.

Городская администрация подала иск против россиянина. Суд постановил выселить его из квартиры без предоставления другого помещения.

Ранее жительница Челябинска завела в квартире почти полсотни кошек, тем самым вынудив съехать пожилую мать и несовершеннолетнего сына.