Полсотни кошек выжили из квартиры пенсионерку с внуком

Жительница Челябинска завела полсотни кошек, вынудив съехать пожилую мать и сына

Жительница Челябинска завела в квартире 46 кошек, фактически выжив оттуда пожилую мать и 15-летнего сына. О ситуации в своем Telegram-канале пишет местный омбудсмен Юлия Сударенко.

По словам пенсионерки, квартира принадлежит им троим. Дочь, оставшись без мужа, пристрастилась к наркотикам, вылечилась от зависимости, но стала пить. Зарплату и пенсию по потере кормильца женщина по большей части тратит на спиртное и питомцев. При таком отношении матери подросток забросил учебу и был вынужден остаться на второй год. Мириться с полсотни кошек пенсионерка с внуком не смогли. Теперь они ютятся у старшей дочери в еще более маленькой квартире.

Узнав о произошедшем, омбудсмен обратилась за помощью к специалистам общественной правозащитной организации «Правосознание». Силами юристов будет составлен иск в суд. К ситуации также подключили полицию, соцзащиту и Минобр. Пенсионерке оформили временную опеку над внуком.

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