Стаю собак выселили из квартиры в российском городе

Судебные приставы выселили из квартиры в Астрахани 18 собак

В Астрахани судебные приставы выселили из квартиры в многоквартирном доме стаю собак. Об инциденте стало известно «Российской газете».

Проживающая в квартире женщина приютила у себя 35 собак. В январе 2024 года соседи, уставшие от шума и неприятного запаха, пожаловались отцу хозяйки животных. Родитель попытался убедить дочь избавиться от животных, но без результата. После отказа он обратился в суд и выиграл дело.

Судебные приставы помогли выселить животных, однако ситуация повторилась. Спустя некоторое время в квартире появилось 18 собак. Отец женщины вновь обратился в суд, после чего приставы вновь помогли выселить питомцев. «Гражданка после диалога с сотрудниками ведомства проявила осознанность и вывезла всех животных», — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Астраханской области.

Ране жительница Астрахани поселила у себя около 40 кошек и собак. Соседи жалуются на зловоние и пытаются добиться решения проблемы, однако безуспешно.