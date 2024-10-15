Россиянин открыл огонь по соседям и был смертельно ранен в перестрелке с полицейскими

В Ульяновске житель застрелил соседей из-за шума и открыл огонь по полицейским

В Ульяновске житель открыл огонь по соседям из-за шума и приехавшим на вызов полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 15 октября мужчина посчитал, что его соседи сверху шумят, и, вооружившись карабином, поднялся к ним, где выстрелил в мужчину и женщину. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

О подозрительном шуме в полицию сообщили жители дома. Прибывшие на место сотрудники заметили в дверном проеме подъезда мужчину с оружием, после чего тот несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. Мужчина был ранен ответным огнем, спасти его медикам не удалось. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские открыли огонь во время погони за водителем.