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11:43, 15 октября 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по соседям и был смертельно ранен в перестрелке с полицейскими

В Ульяновске житель застрелил соседей из-за шума и открыл огонь по полицейским

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Ульяновске житель открыл огонь по соседям из-за шума и приехавшим на вызов полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 15 октября мужчина посчитал, что его соседи сверху шумят, и, вооружившись карабином, поднялся к ним, где выстрелил в мужчину и женщину. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

О подозрительном шуме в полицию сообщили жители дома. Прибывшие на место сотрудники заметили в дверном проеме подъезда мужчину с оружием, после чего тот несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. Мужчина был ранен ответным огнем, спасти его медикам не удалось. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские открыли огонь во время погони за водителем.

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      Илона Палей
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