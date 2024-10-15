Полицейские открыли огонь по машине россиянина в Подмосковье

В Подмосковье полицейские открыли огонь во время погони за водителем

В Подольске Московской области полицейские открыли огонь по автомобилю во время погони. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Патрулирующие улицы полицейские увидели машину с затонированными передними стеклами и потребовали водителя остановиться, однако тот, наоборот, увеличил скорость. Началась погоня, при которой водитель неоднократно нарушил правила движения.

Требуя водителя остановиться, полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, в ответ один из пассажиров выстрелил из окна в сторону полицейских. После этого правоохранители открыли стрельбу по колесам. В результате водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

Выяснилось, что в ней было шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние. В отношении лица, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что устроившему массовое ДТП в Видном полицейскому грозит увольнение.