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13:36, 14 октября 2024Силовые структуры

Устроивший ДТП в Подмосковье полицейский оказался под угрозой увольнения из органов

Shot: устроившему массовое ДТП в Видном полицейскому грозит увольнение
Начало событий в новости Пьяный российский полицейский устроил ДТП в Подмосковье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в подмосковном Видном полицейскому грозит увольнение из органов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, речь идет о 39-летнем участковом Булатниковского отделения полиции. В МВД подтвердили, что он был ща рулем. Сейчас в отношении него проводится проверка.

Ранее сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, который от удара врезался еще в одну машину. После ДТП он отключился, свидетели уверяют, что от него разило спиртным. При этом в машине участкового также находилась девушка и маленький ребëнок.

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      Анна Габай
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