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09:23, 14 октября 2024Силовые структуры

Пьяный российский полицейский устроил ДТП в Подмосковье

В Подмосковье пьяный российский полицейский устроил ДТП с тремя машинами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Ленинском районе области. Об этом в понедельник, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данные полиции, водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, который от удара врезался еще в одну машину. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Выяснилось, что виновником ДТП оказался пьяный сотрудник полиции, находившийся с за рулем в свободное от работы время.

В МВД пообещали провести проверку по результатам которой виновника ДТП привлекут к ответственности, ему грозит увольнение из органов внутренних дел.

По информации Telegram-канала SHOT, виновником аварии является 39-летний старший участковый Булатниковского отделения полиции. После ДТП он отключился, свидетели уверяют, что от него разило спиртным. При этом в машине участкового также находилась девушка и маленький ребëнок.

7 октября сообщалось, что массовая авария произошла на российской федеральной трассе в Подмосковье. Участниками ДТП оказались более десяти машин.

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      Владимир Седов
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