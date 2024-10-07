Опубликованы кадры с места массового ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье

Массовая авария произошла на российской федеральной трассе в Подмосковье. Участниками ДТП оказались больше десяти машин. Причиной мог стать отказ тормозов у нового китайского грузовика.

Машины столкнулись в понедельник, 7 октября, на 103-м километре трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. По данным управления МВД по Московской области, водитель грузовой машины столкнулся с тремя грузовиками и семью легковыми автомобилями. Момент аварии запечатлел видеорегистратор. На кадрах можно увидеть, как грузовик сносит и сминает все транспортные средства на своем пути. После этого свидетели события выходят из машин.

11 автомобилей стали участниками массового ДТП в Подмосковье

В результате аварии три человека пострадали. Еще трое получили травмы, несовместимые с жизнью, все они в момент ДТП находились в одном авто. Как уточили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области, двоих россиян госпитализировали в больницу, они в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. У 66-летней пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение и ушибы, у 34-летнего мужчины — ЗЧМТ и ушибы, а 59-летняя россиянка получила ушиб груди, перелом ребра.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину аварии. Движение на участке, где произошла авария, полностью перекрыто. На месте работает городской прокурор Виталий Хрипунов.

Причина аварии пока не ясна, водитель самосвала заявил, что у него отказали тормоза

Предварительно, водитель самосвала Howo потерял управление и совершил попутное столкновение с грузовиками и «легковушками». Известно, что за рулем «китайца» находился 45-летний водитель из Краснодарского края. На большегрузе он перевозил гравий. Транспортное средство было новым и приобретено сравнительно недавно — в 2022 году.

Согласно уточненным данным, водителю удалось выжить и он уже успел дать первые показания. По информации МК, мужчина якобы задремал за рулем. Тем временем Mash сообщает, что краснодарец отрицает обвинения очевидцев в том, что уснул, и утверждает, что у большегруза отказали тормоза. Из-за этого мужчина влетел в легковые авто и протащил их по трассе.

При этом, обращает внимание Mash, автолюбители довольно часто жалуются на работу тормозов в машинах Howo. В частности, водители жалуются на рвущиеся тормозные шланги и стертые колодки.

Между тем Shot нашел у китайского грузовика HOWO T5G 22 штрафа, большинство их которых за превышение скорости. Три денежных взыскания были не оплачены.