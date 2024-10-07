Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 7 октября 2024Россия

Массовое ДТП произошло на российской федеральной трассе. У нового китайского грузовика могли отказать тормоза

Опубликованы кадры с места массового ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал МК: срочные новости

Массовая авария произошла на российской федеральной трассе в Подмосковье. Участниками ДТП оказались больше десяти машин. Причиной мог стать отказ тормозов у нового китайского грузовика.

Кадр: Telegram-канал МК: срочные новости

Машины столкнулись в понедельник, 7 октября, на 103-м километре трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. По данным управления МВД по Московской области, водитель грузовой машины столкнулся с тремя грузовиками и семью легковыми автомобилями. Момент аварии запечатлел видеорегистратор. На кадрах можно увидеть, как грузовик сносит и сминает все транспортные средства на своем пути. После этого свидетели события выходят из машин.

11
автомобилей

стали участниками массового ДТП в Подмосковье

В результате аварии три человека пострадали. Еще трое получили травмы, несовместимые с жизнью, все они в момент ДТП находились в одном авто. Как уточили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области, двоих россиян госпитализировали в больницу, они в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. У 66-летней пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение и ушибы, у 34-летнего мужчины — ЗЧМТ и ушибы, а 59-летняя россиянка получила ушиб груди, перелом ребра.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину аварии. Движение на участке, где произошла авария, полностью перекрыто. На месте работает городской прокурор Виталий Хрипунов.

Причина аварии пока не ясна, водитель самосвала заявил, что у него отказали тормоза

Предварительно, водитель самосвала Howo потерял управление и совершил попутное столкновение с грузовиками и «легковушками». Известно, что за рулем «китайца» находился 45-летний водитель из Краснодарского края. На большегрузе он перевозил гравий. Транспортное средство было новым и приобретено сравнительно недавно — в 2022 году.

Кадр: Telegram-канал МК: срочные новости

Согласно уточненным данным, водителю удалось выжить и он уже успел дать первые показания. По информации МК, мужчина якобы задремал за рулем. Тем временем Mash сообщает, что краснодарец отрицает обвинения очевидцев в том, что уснул, и утверждает, что у большегруза отказали тормоза. Из-за этого мужчина влетел в легковые авто и протащил их по трассе.

При этом, обращает внимание Mash, автолюбители довольно часто жалуются на работу тормозов в машинах Howo. В частности, водители жалуются на рвущиеся тормозные шланги и стертые колодки.

Между тем Shot нашел у китайского грузовика HOWO T5G 22 штрафа, большинство их которых за превышение скорости. Три денежных взыскания были не оплачены.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Минобороны показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

      В США рассказали о завершении «эпохи F-16»

      Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

      Сборная Таджикистана по футболу отказалась играть со сборной России

      Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за рассказа гостя

      VK Музыка выпустила крупнейшее за 17 лет обновление

      Энн Хэтэуэй снова сыграет в «Дневниках принцессы»

      Песков рассказал о традиционном подарке Путину на день рождения

      Джейми Ли Кертис раскрыла секрет преображения Линдси Лохан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше