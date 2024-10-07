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15:00, 7 октября 2024Россия

Опубликован момент смертельного ДТП с 7 авто и 4 грузовиками на трассе под Москвой

Появились кадры смертельного ДТП с 7 авто и 4 грузовиками на трассе под Москвой

В сети появились кадры момента смертельного ДТП на трассе М-2 «Крым» в Московской области, где столкнулись семь легковых автомобилей и четыре грузовика. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи грузовик, у которого, судя по кадрам, отказали тормоза, сносит и сминает все транспортные средства, которые находятся у него на пути. Видео заканчивается тем, что свидетели аварии выходят из своих транспортных средств.

Агентству ТАСС в оперативных службах подтвердили факт отказа тормозов у грузовика — это рассматривается в качестве возможной причины ДТП.

Авария на 103-м километре трассы М-2 в городском округе Серпухов в Подмосковье произошла в понедельник, 7 октября. Жертвами аварии, по последним данным, стали три человека, еще трое пострадали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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