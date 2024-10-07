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15:21, 7 октября 2024Россия

Названа причина массового ДТП в Подмосковье

Mash назвал отказ тормозов у большегруза причиной массового ДТП в Подмосковье

Фото: МЧС РФ

Отказ тормозов у большегруза Howo, по предварительным данным, мог стать виной массового ДТП в Московской области. Такую причину назвал Telegram-канал Mash.

За рулем грузовика находился 45-летний водитель из Краснодарского края. Большегруз доставлял гравий. Известно, что транспортное средство купили в 2022 году.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и четырех грузовиков произошла 7 октября на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Предварительно, трех человек спасти не удалось.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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      Никита Абрамов
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