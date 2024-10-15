Россиянин вмешался в ссору семейной пары и стал фигурантом уголовного дела

Житель Орла вмешался в ссору семейной пары, защитил женщину и попал под статью

В Орле 37-летний местный житель вмешался в ссору соседской семейной пары и попал под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения и подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Заводском районе города. Там фигурант встал на защиту женщины и применил силу в отношении ее мужа. Тот получил удар по верхней части туловища. Ему понадобилась медицинская помощь. У него диагностировали перелом ребер и повреждение легкого. Врачи квалифицировали полученную им травму как тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина избил жену и не дал медикам оказать ей помощь, угрожая им пистолетом.