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09:23, 15 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в квартире европейца и описала ее фразой «неужели люди так живут?»

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в квартире европейца в Исландии и описала его фразой «неужели люди так живут?». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — стоявшая в подъезде обувь. Именно там разуваются местные жители перед тем, как войти в дом.

«У каждой двери есть свой коврик, и так на каждом этаже. Все коврики одинаковые, никакой ляпистости и пестроты. На стенах – картины в рамках, на потолке красивые люстры», — описала она подъезд. В доме же блогерша обратила внимание на наличие жалюзи — без них в Рейкьявике нельзя из-за белых ночей.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые привычки француженок фразой «в России женщины себе такого не позволяют». В частности, ее удивило их злоупотребление алкоголем и сигаретами.

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