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09:05, 30 сентября 2024Путешествия

Блогерша описала привычки француженок фразой «в России женщины себе такого не позволяют»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Тревел-блогерша побывала во Франции и описала некоторые привычки местных жительниц фразой «в России женщины себе такого не позволяют». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая привычка, на которую обратила внимание россиянка, — любовь к езде на велосипедах в любую погоду. По ее словам, француженки выбирают этот вид транспорта, поскольку он дешевый, экологичный и дает дополнительную физическую нагрузку.

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«Я даже себе не могу представить, что должно заставить русскую женщину сесть на велосипед и поехать на работу, когда тебе в лицо летят брызги от дождя, а в спину — от луж. Ну, и одежда для велика должна быть тоже соответствующая в данном случае. На работу в таком виде вряд ли пойдешь», — отметила автор публикации.

Вторая привычка француженок, которая удивила путешественницу, — злоупотребление вредными привычками. Она подчеркнула, что в Париже в любое время суток можно увидеть женщин, которые курят и пьют вино.

«Искренне радует, что в России другая культура, и наши женщины себе такого не позволяют. Большинство уже давно отказались от вредных привычек, а если они и остались, то женщины всячески это скрывают, потому что вот так вести себя на людях будет стыдно и неприлично», — заключила блогерша.

Россиянка также заметила, что француженки уделяют слишком много внимания одежде и макияжу, забывая о естественной красоте. «Они могут быть очень классно и современно одетыми, всегда есть стильные аксессуары, а вот с лицом всегда что-то не так: либо они слишком ярко накрашены, либо выглядят очень уставшими, неухоженными», — пояснила она.

Кроме того, автор рассказала, что женщины во Франции часто заводят собак вместо детей и едят много хлебобулочных изделий.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился одним качеством русских женщин. С его точки зрения, россиянки придают огромное значение семейным ценностям и заботятся о своих близких.

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      Алина Черненко
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