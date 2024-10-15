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15:54, 15 октября 2024Силовые структуры

Россиянка решила закупиться дронами и потеряла почти миллион рублей из-за аферистов

В Петербурга суд взыскал деньги с обманувших россиянку при продаже дронов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурга суд взыскал с Чжан Цюнли, Сюй Цзянхоа, Чжан Жунцян и Чэнь Гоцин более миллиона рулей за обман россиянки с продажей дронов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Пострадавшая рассказала, что 20 июня 2023 года решила приобрести дроны на одном из сайтов. В результате она нашла продавцов, которые пообещали поставить ей нужно количество летательных аппаратов за 948 тысяч рублей. Женщина перевела им эту сумму несколькими платежами. Получив деньги, вышеуказанные лица перестали выходить на связь, а товар не передали.

Пострадавшая обратилась в суд и попросила взыскать деньги, переведенные за дроны, а также расходы на юриста в размере 250 рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 16 тысяч рублей. В результате ответчики на заседания не явились, тем самым приняли на себя риск процессуальных последствий.

Ранее в Москве полиция задержала восьмерых подозреваемых в организации аферы с трудоустройством в модельное агентство.

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