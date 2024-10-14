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13:43, 14 октября 2024Силовые структуры

Предлагавших россиянам якобы трудоустройство в модельное агентство аферистов задержали

В Москве полиция задержала аферистов, предлагавших работу в модельном агентстве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция задержала восьмерых подозреваемых в организации аферы с трудоустройством в модельное агентство. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и избрали различные меры пресечения. Сейчас в уголовном деле фигурируют десять потерпевших.

По версии следствия, злоумышленники размещали объявления о проведении кастингов якобы в их модельное агентство. Заинтересованным женщинам и мужчинам сообщали, что возьмут их на работу после прохождения обучения стоимостью от 100 до 150 тысяч рублей. Аферисты уверяли, что эта сумма будет компенсирована во время трудовой деятельности. Доверчивые люди шли на это, некоторые из них даже брали кредиты.

После получения оплаты «сотрудники агентства» не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что модельное агентство EDEN TALENT AGENCY обманом вынуждало россиян брать кредиты на сотни тысяч рублей.

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