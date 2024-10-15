Российская стюардесса описала факты о самолетах фразой «ты перестанешь бояться летать»

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России описала некоторые факты о самолетах фразой «ты перестанешь бояться летать». Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, производители самолетов получают разрешение на их выпуск, только если за полторы минуты смогут эвакуировать полный салон пассажиров при условии, что половина выходов будет заблокирована.

«Не бойтесь, что у самолета отвалятся крылья. Они изначально спроектированы гибкими и имеют амплитуду колебания в два-три метра», — объяснила она.

Также стюардесса заметила, что в самолет всегда заливают больше топлива, чем нужно, на случай если придется заходить на второй круг. Кроме того, бортпроводница добавила, что для современных самолетов не страшно попадание птицы в двигатель.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.