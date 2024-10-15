Российская стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница российской авиакомпании Nordwind Airlines сделала фото на борту самолета в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautiful_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в темно-синем платье и красном пиджаке. Свой образ девушка дополнила ярким шейным платком, красной пилоткой и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Настоящая красотка», «Прекрасный ангел», «Удивительная девушка», «Очень милая», «Вау», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала город Европы, который «утопает в грехе и разврате». По словам бортпроводницы, речь идет про Амстердам. Россиянка дала городу три балла из возможных десяти.