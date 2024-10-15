Российские военные уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

Российские военные Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии, об этом заявил заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводятся на сайте Минобороны РФ.

Офицер уточнил, что ВКС атаковали объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В результате ударов уничтожено три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов», — добавил Игнасюк.

Ранее, 11 октября, ВКС РФ нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.