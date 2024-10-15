Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 15 октября 2024Мир

Российские военные уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

Фото: Globallookpress.com

Российские военные Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии, об этом заявил заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводятся на сайте Минобороны РФ.

Офицер уточнил, что ВКС атаковали объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В результате ударов уничтожено три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов», — добавил Игнасюк.

Ранее, 11 октября, ВКС РФ нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

      Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

      На Украине признали нехватку систем ПВО и снарядов

      Захарова обвинила США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

      В Турции нашли тело пропавшей россиянки

      Отставной полковник СБУ допустил окружение группировки ВСУ под Купянском

      Беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае

      Раскрыты последствия возможной войны США и Ирана

      На Украине заявили о разрыве фронта

      Российские военные уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше