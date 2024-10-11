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23:46, 11 октября 2024Мир

Российские ВКС нанесли удары по пунктам боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за прошедшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.

Уточняется, что помимо этого в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали шесть нарушений авиацией «коалиции» правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15.

Ранее в пораженных с 23 сентября ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России укрытиях незаконных вооруженных формирований в Сирии обнаружили 16 схронов с оружием производства США. До этого ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии у хребта Джебель-Аль-Халь.

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      Юлия Мискевич
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