В Сирии обнаружили схроны с оружием производства США

ЦПВС: в Сирии обнаружили 16 схронов с оружием производства США

В пораженных с 23 сентября ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России укрытиях незаконных вооруженных формирований в Сирии обнаружили 16 схронов с оружием производства США. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

Он также отметил, что ВКС России за сутки нанесли удары по трем выявленным в Сирии местам базирования боевиков. По словам Игнасюка, командование Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжает проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

Ранее ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии у хребта Джебель-Аль-Халь.