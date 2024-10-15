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17:36, 15 октября 2024Силовые структуры

Шести гражданам Бангладеш дали срок за незаконное пересечение российской границы

В Омской области осудили граждан Бангладеш за незаконное пересечение границы

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Омской области осудили группу граждан Бангладеш за незаконное пересечение российско-казахстанской границы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ночью 22 мая текущего года группа из шести иностранцев в Исилькульском районе незаконно перешла на территорию Российской Федерации. При пересечении госграницы они были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

Подсудимые признали вину, им назначено наказание в виде десяти месяцев колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы.

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      Артем Соколов
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