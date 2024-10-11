Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

В Курске заочно арестовали американского журналиста Уолша

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение государственной границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Основанием для ареста стало нарушение государственной границы России для проведения видеосъемки в районе Суджи Курской области.

Корреспондент CNN обвиняется по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы»). Ему грозит по российскому законодательству до пяти лет лишения свободы.

17 августа сообщалось, что ФСБ начала следствие по аналогичному делу в отношении двух итальянских журналистов — Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также сняли репортаж из российской приграничной зоны.