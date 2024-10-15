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08:59, 15 октября 2024Силовые структуры

Российский военный отдохнул от службы больше года и получил 6 лет колонии

В Абакане суд дал 6 лет колонии военному, отдыхавшему от службы больше года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Максима Михайлова к шести годам колонии общего режима за отдых от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Следствие и суд установили, что военный 5 апреля 2023 года самовольно оставил воинскую часть, чтобы отдохнуть от своих обязанностей. Спустя почти 15 месяцев — 3 июля 2024 года — Михайлова разыскали сотрудники военной комендатуры.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пьяный военный обстрелял окна своего дома после ссоры с женой.

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      Илона Палей
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