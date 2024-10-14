Пьяный российский военный обстрелял окна своего дома после ссоры с женой

В Ленобласти пьяный военный обстрелял окна своего дома после ссоры с женой

В Ленинградской области пьяный военный обстрелял окна своего дома после ссоры с женой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, о мужчине, открывшем стрельбу, в полицию сообщили очевидцы. На место выехал наряд, который нашел автомобиль Mazda 3, а на пассажирском сиденье — одного из подозреваемых. Во время досмотра у задержанного нашли восемь патронов, также неподалеку обнаружили переделанную мелкокалиберную винтовку с патроном. Мужчину доставили в отдел и составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве.

В тот же вечер в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что муж в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по их квартире. В результате полицейские изъяли у мужчины еще девять патронов и переделанную винтовку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в российской воинской части призывники создали ОПГ и грабили сослуживцев.