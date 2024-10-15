СБУ сообщила о задержании помогавшего избежать мобилизации ректора вуза

СБУ задержала ректора вуза, помогавшего студентам избежать мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ректора частного вуза в Закарпатье, который помогал студентам избежать мобилизации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы», — указано в сообщении.

Отмечается, что таким образом услуги были предоставлены 225 студентам, их отсрочки были отменены, а задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее на Украине полиция изъяла четыре миллиона гривен (10 миллионов рублей) у врача, помогавшего избежать мужчинам службы в армии. Задержанная писала ложные выводы магнитно-резонансной томографии (МРТ) мужчинам призывного возраста за определенную плату, что помогало оформить справку об инвалидности.

