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18:17, 15 октября 2024Бывший СССР

СБУ сообщила о задержании помогавшего избежать мобилизации ректора вуза

СБУ задержала ректора вуза, помогавшего студентам избежать мобилизации

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала ректора частного вуза в Закарпатье, который помогал студентам избежать мобилизации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы», — указано в сообщении.

Отмечается, что таким образом услуги были предоставлены 225 студентам, их отсрочки были отменены, а задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее на Украине полиция изъяла четыре миллиона гривен (10 миллионов рублей) у врача, помогавшего избежать мужчинам службы в армии. Задержанная писала ложные выводы магнитно-резонансной томографии (МРТ) мужчинам призывного возраста за определенную плату, что помогало оформить справку об инвалидности.

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      Валентин Карант
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