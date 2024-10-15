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09:40, 15 октября 2024Россия

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в российском регионе

В Алейске семья из пяти человек отравилась угарным газом, среди них трое детей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В городе Алейск в Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону .

По информации ведомства, пострадали двое взрослых и трое детей — их доставили в медицинское учреждение. Предварительно, семья из пяти человек могла отравиться, так как в доме преждевременно закрыли задвижку печи.

Прокурор российского региона Антон Герман поручил начать проверку. Как пишет ТАСС со ссылкой на помощника прокурора, следователи изучат причины случившегося.

Ранее в Рязани восемь человек пострадали из-за отравления угарным газом. Четырех человек госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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