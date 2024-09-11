Восемь россиян отравились угарным газом

В Рязани восемь человек отравились угарным газом, двое из них не выжили

В Рязани восемь человек пострадали из-за отравления угарным газом. Двое из них не выжили, сообщил источник РИА Новости.

ЧП произошло в поселке Строитель на улице Поселковой. Среди пострадавших четырех человек госпитализировали, они находятся в больнице.

Как уточнило управление Следственного комитета (СК) по Рязанской области в Telegram-канале, в квартире дома нашли двух мужчин без признаков жизни. Среди пострадавших, по данным ведомства, четверо детей.

«Следователь и криминалист незамедлительно выехали на место происшествия для проведения процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отчитались в СК.

Ранее в московском фитнес-клубе из-за ошибки сотрудников произошла утечка ядовитого газа. Людей вывели из здания, никто не пострадал.