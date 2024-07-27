В московском фитнес-клубе произошла утечка ядовитого газа

Shot: в московском фитнес-клубе из-за ошибки сотрудников произошла утечка газа

В московском фитнес-клубе из-за ошибки сотрудников произошла утечка ядовитого газа. Работники спортивного центра случайно залили в канистру с хлором коагулянт для чистки бассейнов, сообщает Shot.

В результате ошибки сотрудников Crocus-фитнес на улице Черняховского в районе Аэропорт началась химическая реакция с выделением газа. Людей из здания вывели. Для активного проветривания в помещении установили мощные вентиляторы и включили вытяжки.

Никто из работников и посетителей фитнес-клуба не пострадал.

Ранее, по предварительным данным, из-за утечки газа произошел взрыв в ТЦ Апшеронска Краснодарского края. Пострадали не менее 15 человек.