Очевидица рассказала о последствиях взрыва в ТЦ Апшеронска

Очевидица взрыва в ТЦ Апшеронска Краснодарского края: аптеки совсем не осталось

После взрыва в торговом центре (ТЦ) Апшеронска Краснодарского края от помещения аптеки не осталось почти ничего. Так о последствиях происшествия рассказала очевидица случившегося, ее слова приводит портал 360.ru.

Россиянка сообщила, что на втором этаже здания, где произошел взрыв, находились офисы.

«На втором этаже, по-моему, страхование было. Аптеки совсем не осталось. По характеру разлета осколков взрыв был изнутри», — рассказала жительница Апшеронска.

О взрыве газа в ТЦ в Апшеронске стало известно в понедельник, 22 июля. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа. Момент взрыва попал на видео.

Пострадали не менее 15 человек. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, состояние одного из пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.