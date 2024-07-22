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08:51, 22 июля 2024Россия

Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва

Торговый центр обрушился в Апшеронске Краснодарского края после взрыва

Торговый центр (ТЦ) обрушился в Апшеронске Краснодарского края после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, под завалами ТЦ могут находиться люди. Сообщается о 14 пострадавших. Предварительная причина обрушения здания — взрыв газа. Сообщалось, что на месте взрыва вспыхнул пожар, однако спасатели уже смогли потушить его.

На выложенных кадрах видно, что здание ТЦ сильно пострадало. Обломки строения взрывом вынесло на проезжую часть. Над торговым центром поднимается дым.

Ранее сегодня сообщалось, что над Туапсе прогремели взрывы — сработала система противовоздушной обороны.

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      Марк Леонов
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