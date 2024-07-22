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11:36, 22 июля 2024Россия

Момент мощного взрыва в ТЦ в Краснодарском крае попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва в ТЦ Апшеронска в Краснодарском крае
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

В сети появились кадры момента мощного взрыва в торговом центре в Апшеронске в Краснодарском крае. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что взрыв, который раздается в торговом павильоне, происходит через несколько секунд после того, как мимо проезжает ГАЗель. За мощным хлопком следует облако пыли.

По данным канала, в результате происшествия пострадали четыре человека, один из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Согласно другой информации, пострадали до 15 человек. Официально данных об этом нет.

Взрыв газа в Апшеронске произошел утром в понедельник, 22 июля. В результате оказалось разрушено здание, под завалами оставались люди — их удалось спасти. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что здание ТЦ сильно пострадало. Обломки строения взрывом вынесло на проезжую часть. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в результате взрыва и частичного обрушения здания торгового центра есть пострадавшие.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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