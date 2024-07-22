Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

В Апшеронске обрушились магазин и аптека после взрыва газа, есть пострадавшие

В городе Апшеронск Краснодарского края произошел взрыв газа в здании с магазинами и аптекой. Оно оказалось разрушенным, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным «Ъ», в здании находились аптека, алкомаркет «Красное & Белое» и несколько других торговых точек. В МЧС по Краснодарскому краю заявили, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров, площадь пожара — 30 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, также отмечается, что из-под завалов вытащили женщину.

Как пишет «Интерфакс», пострадали до 15 человек, которые находились на автобусной остановке рядом с магазином. По информации ТАСС, 14 человек пострадали. Сведений об их состоянии агентство не привело.

О взрыве газа в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края сообщили в понедельник, 22 июля.