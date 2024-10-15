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07:02, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Сервисы Google на Android захотели частично заблокировать в России

RTVI: сервисы Google на системе Android могут частично заблокировать в России

Фото: Unsplash

Сервисы американской компании Google, работающие на операционной системе Android, могут быть частично заблокированные на территории России. Об этом рассказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов в беседе с RTVI.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — подчеркнул парламентарий.

Халитов отметил, что частичная блокировка в России, включая мобильные устройства на базе операционной системы Android, может быть предпринята в связи с решениями, принятыми американской компанией, поскольку эта разработка не является российской и способна утратить технологическую независимость.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей за два эпизода, связанных с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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      Юлия Мискевич
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