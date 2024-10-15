Шон Мендес рассказал о последствиях психотерапии

Певец Мендес рассказал, что психотерапия помогла ему иначе взглянуть на жизнь

26-летний певец Шон Мендес признался, что работа на сеансах с психотерапевтом помогла ему иначе взглянуть на жизнь и творчество. Беседу с ним публикует издание Interview.

«Благодаря терапии я больше не такой отвязный. Я чувствую, что каждый день просыпаюсь Шоном Мендесом. Какова главная причина, что я чувствую себя лучше? Первым делом терапия, а еще менее серьезное отношение к себе», — рассказал Мендес.

Ранее сообщалось, что американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта в австралийском Мельбурне.