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21:01, 15 октября 2024Культура

Шон Мендес рассказал о последствиях психотерапии

Певец Мендес рассказал, что психотерапия помогла ему иначе взглянуть на жизнь

Фото:Ricardo Moraes / Reuters

26-летний певец Шон Мендес признался, что работа на сеансах с психотерапевтом помогла ему иначе взглянуть на жизнь и творчество. Беседу с ним публикует издание Interview.

«Благодаря терапии я больше не такой отвязный. Я чувствую, что каждый день просыпаюсь Шоном Мендесом. Какова главная причина, что я чувствую себя лучше? Первым делом терапия, а еще менее серьезное отношение к себе», — рассказал Мендес.

Ранее сообщалось, что американская певица Оливия Родриго провалилась под сцену во время концерта в австралийском Мельбурне.

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      Андрей Шеньшаков
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