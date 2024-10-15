Сидевшие за изнасилование солдаты ВСУ сдались в плен в Курской области

Солдаты ВСУ, отбывавшие срок за изнасилование, сдались в плен в Курской области

Пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее отбывали срок за изнасилование, сдались в плен в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

Пленные рассказали, что все они были осуждены за изнасилования. Однако их выпустили из колоний в обмен на контракт с ВСУ.

По данным авторов Telegram-канала, солдаты ВСУ всем отделением сдались в первом бою. В каком конкретно районе Курской области происходили боевые действия, не уточняется.

В этот же день стало известно, что российские войска подорвали мосты в Курской области для срыва ротаций и логистики Вооруженных сил Украины. Речь идет об объектах в Суджанском районе региона.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.