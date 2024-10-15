Следователи задержали россиянина за похищение знакомого и вымогательство

В Калининградской области следователи задержали мужчину за похищение

В Калининградской области следователи задержали мужчину за похищение и вымогательство у местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили с следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калининградской области.

По данным следствия, 1 октября 2024 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами, проник в квартиру знакомого в городе Советске. Когда хозяин вернулся домой, злоумышленники напали на него, угрожая оружием связали и насильно поместили в автомобиль. Преступник вывез потерпевшего на территорию Неманского района, где под угрозой расправы потребовал от него право собственности на долю в квартире по улице Каштановой, а также похитил не менее 80 тысяч рублей.

После этого похищенного перевез в безлюдное место недалеко от поселка Барсуковка, где утром 2 октября оставил в связанном состоянии. Мужчина смог освободиться и добраться до дома. В этот же день он составил заявление о совершенных в отношении него преступных действиях и передал его следователям регионального управления СК.

В результате проделанной работы, 11 октября подозреваемый был задержан в Советске. Обвиняемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря 2024 года.

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