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14:08, 15 октября 2024Силовые структуры

Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего из окна в детей дробью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области следователи задержали мужчину за стрельбу в детей дробью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, 11 октября в городе Кулебаки местный житель, находясь в своей квартире, на почве резко возникшей личной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей, которые гуляли на улице под окнами. Одному из несовершеннолетних дробь попала в лицо и тело, пострадавший доставлен в больницу.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего общеопасным способом») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе банда разбойников пойдет под суд за вымогательства и нападения.

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      Артем Соколов
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