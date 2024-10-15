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13:09, 15 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе банда разбойников пойдет под суд за вымогательства и нападения

В Санкт-Петербурге следствие передало в суд дело банды разбойников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи в Санкт-Петербурге завершили расследование и передали в суд дело банды, которая занималась разбойными нападениями и вымогательством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, в январе 2023 года местный житель вместе с четырьмя знакомыми создал банду, занявшуюся грабежом. 12 января на Дунайском проспекте сообщники напали на местного жителя, приехали к нему домой и под угрозой оружия потребовали у него 700 тысяч рублей, после чего скрылись.

11 февраля 2023 года они проникли в квартиру по улице Чебышевской города Петергофа, где избили троих человек, находившихся внутри. Угрожая расправой с применением оружия, преступники потребовали 100 тысяч рублей. Получив отказ, они обыскали квартиру и похитили имущество.

В апреле того же года разбойники напали на мужчину, распылив ему в лицо слезоточивый газ. После этого они вывезли потерпевшего в лесной массив, где избили и облили его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем похитили личные вещи.

Все злоумышленники задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 162 («Разбой») и 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российскую пенсионерку осудили за организацию расправы над подругой из-за долга.

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      Артем Соколов
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