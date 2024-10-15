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18:43, 15 октября 2024Силовые структуры

Следователи задержали россиянку за расправу над братом

В Калининградской области задержали женщину за убийство брата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининградской области следователи задержали местную жительницу за расправу над братом и инсценировку того, что он якобы сам наложил на себя руки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, задержанная 12 октября находилась дома в состоянии алкогольного опьянения, где в ходе возникшего конфликта с братом нанесла ему удар ножом в область живота. Полученное повреждение оказалось несовместимо с жизнью. Нападавшая, осознав содеянное, решила подстроить все так, что она не виновата в случившемся. Тогда женщина вложила оружие в руку потерпевшего, а затем обратилась в экстренные службы.

Проведя ряд экспертиз следователи опровергли версию подозреваемой и задержали ее. Россиянке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что задержаны обвиняемые в совершенной 21 год назад расправе над российским милиционером.

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      Артем Соколов
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